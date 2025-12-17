Проблему доступности лекарств в селах предложили решить передвижными аптеками

Жителей удаленных и труднодоступных населенных пунктов обеспечат лекарствами через передвижные аптеки. С такой инициативой выступила группа депутатов от думской фракции «Единая Россия». Как следует из опубликованных в электронной базе данных документов, идею поддержало правительство.

Мобильную торговлю лекарствами начнут в качестве эксперимента, который продлится с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029-го. Передвижные аптеки появятся в населенных пунктах, где нет других торговых точек по продаже лекарств или фельдшерско-акушерских пунктов.

При этом для покупателей останутся доступными не все препараты. Передвижные аптеки не смогут торговать лекарствами с содержанием наркотических и психотропных веществ, их прекурсорами, иммунобиологическими препаратами, с долей этилового спирта более 25%, а также препаратами, которые требуют хранения при температуре ниже 15 градусов.

Решение о запуске передвижных аптек примут губернаторы регионов через уведомление правительства.

Авторы законопроекта отметили, что одной из целей национальных проектов является сохранение здоровья и благополучия населения. Расширение доступности лекарственных препаратов полностью ей соответствует.

В конце ноября прошлого года операционный директор сети «Лекарства.ру» Вадим Тренкин заявил о нехватке аптек в России. Он пояснил, что это особенно касается сельских районов и небольших населенных пунктов.