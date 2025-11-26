Директор сети «Лекарства.ру» Тренкин заявил, что передвижные аптеки решат проблему доступности лекарств

Каждый седьмой житель России сталкивается с трудностями пешего доступа к аптеке. Об этом сообщил «Известиям» операционный директор сети «Лекарства.ру» Вадим Тренкин.

По его словам, идея мобильных аптек становится решением проблемы отсутствия стационарных точек продаж медикаментов для сельских районов. Пилотные программы, реализованные в регионах Сибири и Юга России в прошлом году, подтвердили востребованность услуги среди местных жителей. Однако организация полноценной инфраструктуры остается сложной задачей для небольших населенных пунктов.

Тренкин подчеркнул необходимость строгого соблюдения условий хранения лекарственных препаратов, особенно чувствительных к температуре. Среди других рисков — нехватка квалифицированных работников и трудности передачи сведений в единую маркировочную систему «Честный знак».

Таким образом, инициатива требует дальнейшего изучения ее экономических аспектов и адаптации механизмов реализации для малых поселений, добавил собеседник.