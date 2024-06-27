Препарат для терапии ботулизма откроет новые возможности для лечения болезни

Разработанный в России препарат для терапии ботулизма открой новые возможности для лечения болезни. Такое мнение выразил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.

Препарат создали в НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России. По словам Чуланова, разработка этого лекарства — новый шаг навстречу большим возможностям. В его состав входят моноклональные антитела, нейтрализующие ботулинический токсин типа А.

«Разработка препаратов на основе моноклональных антител — одно из очень перспективных и быстроразвивающихся направлений сегодняшней фармацевтической отрасли во всем мире», — подчеркнул он.

Специалисты ожидают, что новый препарат будет не только эффективным, но и с очень хорошим профилем безопасности. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что клинические исследования лекарства разрешены. Этот этап позволит подобрать оптимальную дозировку препарата, а испытания пройдут при участии здоровых добровольцев.