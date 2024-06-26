Минздрав одобрил клинические испытания нового препарата от ботулизма
Мурашко: Минздрав разрешил исследования препарата против токсина ботулизма
Минздрав России разрешил клинические исследования нового препарата от ботулизма, сообщил министр Михаил Мурашко. Его слова привели в пресс-службе министерства.
Лекарство, разработанное в Центре имени Гамалеи, создали на основе моноканальных антител, способных нейтрализовать токсин ботулизма в крови зараженного. На доклиническом этапе провели исследования безопасности, эффективности и токсичности препарата. Разработка показала хорошие результаты.
«Это позволило перейти к изучению лекарства с участием людей», — отметил Мурашко.
Иммунолог Владислав Жемчугов назвал новый препарат от ботулизма самым совершенным. Он является лучшим по отсутствию побочных эффектов.