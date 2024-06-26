«Лучший на сегодняшний день». В чем особенность нового препарата от ботулизма

Минздрав выдал разрешение на клинические испытания нового препарата от ботулизма. На доклинической стадии препарат показал хорошие результаты. Сейчас это самый совершенный препарат, рассказал 360.ru доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Главную роль в развитии ботулизма играет токсин — сами бактерии «ничего такого из себя не представляют» и живут в кишечнике многих животных. Однако в анаэробных, бескислородных условиях они начинают вырабатывать токсин, который является одним из самых сильных на земле, рассказал Жемчугов.

«Минимальная доза может парализовать нервно-мышечную передачу, нервы, мышцы, и люди умирают либо от остановки дыхания, либо от остановки сердца. Нейтрализация токсина — уже отлаженная технология, отработанная на дифтерийном токсине, столбнячном, гангренозных», — продолжил иммунолог.

По его словам, против ботулизма много лет применяется лошадиная сыворотка. Лощадей иммунизируют токсином, вырабатывается антитела, потом выделяются иммуноглобулины.

«Это хорошая сыворотка, но в ней масса того, чего там не должно быть, у нее много довольно тяжелых побочных эффектов, которые проявляются у многих. Так что всегда стояла задача заменить ее другими препаратами», — рассказал специалист.

Работа над этим шла еще в 1980-х годах. Теперь на основе антител создали очищенный препарат противоботулинического действия. Как пояснил Владислав Жемчугов, берется лимфоцит, который вырабатывает антитела, нейтрализующие токсины, и скрещивается с клетками, растущими в прививаемой культуре. Вырабатываются антитела, затем они очищаются.

«Важно, что они все одинаковые и с мощью блокируют активный центр токсина. Но они мышиные. <…> Сейчас есть препараты, в которых действующая часть остается „мышиной“, несущая — человеческой. О таком препарате и речь», — добавил собеседник 360.ru.

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