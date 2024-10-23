Предвестник диабета. Эндокринолог назвал важный симптом надвигающейся болезни

Висцеральное ожирение, при котором жир откладывается на внутренних органах, может указывать на высокий риск развития сахарного диабета второго типа. Врач-эндокринолог Вероника Курова сообщила об этом в своем Telegram-канале .

«У 60% пациентов, у которых имеется висцеральное ожирение, развивается сахарный диабет. Даже при индексе массы тела выше 25 в три раза чаще развивается сахарный диабет», — сказала она.

Курова объяснила, что при ожирении из-за избыточного поступления в организм свободных жирных кислот, высококалорийной пищи с большим содержанием глюкозы нарушаются функция бета-клеток и синтез инсулина. Эндокринолог посоветовала подписчикам пересмотреть рацион и повысить физическую активность.

У мужчин так называемый «пивной живот» может свидетельствовать о предрасположенности к метаболическому синдрому, предупредила руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Зарема Тен. Она сообщила, что висцеральный жир также снижает тестостерон.