Пожилым людям посоветовали питаться по методу гарвардской тарелки

Пожилым людям для поддержания здоровья и бодрости важно обеспечить себе сбалансированное питание по методу гарвардской тарелки. Об этом «Газете.ru» рассказала терапевт сети «Клиника Фомина» Дарья Сидо.

По ее словам, подобная система питания подойдет и для молодежи.

«Тарелку нужно мысленно разделить на четверти, две четверти заполнить овощами и фруктами, четверть — источником нежирного белка (мясом, рыбой), четверть — цельнозерновыми продуктами: перловкой, булгуром, бурым рисом или другой крупой, макаронами или зерновым хлебом», — сказала Сидо.

Она добавила, что можно распечатать картинку на цветном принтере и разместить ее на кухне, чтобы была на видном месте.

Сидо отметила, что пожилым людям каждый день нужно съедать от четырех до пяти порций овощей и фруктов, а также цельнозерновых продуктов. Кроме того, выпивать около двух литров жидкости во избежание запоров.

Врач также посоветовала заменить подсолнечное масло оливковым, съедать один или два раза в неделю запеченную или тушеную жирную рыбу. Важно включить в рацион и кисломолочные продукты. И, главное, не забывать про белковую пищу, чтобы не терять мышечную массу с возрастом.

Ранее химик Людмила Поликарпова рассказала, что диета, состоящая из овощей и фруктов, поможет избавиться от «старческого запаха» в пожилом возрасте.