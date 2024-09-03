Химик Поликарпова призвала пенсионеров соблюдать диету, чтобы избавиться от «старческого запаха»

Рацион питания, состоящий из овощей и фруктов, поможет пожилым людям избавиться от «старческого запаха». Об этом изданию NEWS.ru сообщила научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова.

Как пояснила химик, так называемый старческий запах вызван изменениями в составе пота и выделениями сальных желез кожи. Во время приема душа пенсионерам необходимо пользоваться ароматическим мылом и гелями, а после применять дезодорант.

С возрастом у людей снижается активность клеток в печени и почках, отвечающих за очищение тела от токсинов, от этого и появляется специфический запах, пояснила Поликарпова.