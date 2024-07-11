Попова назвала общее число заразившихся ботулизмом

Глава Роспотребнадзора Попова: ботулизмом в России заразились 417 человек

От вспышки ботулизма в России пострадали 417 человек, двое из них умерли. Об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее процитировало РИА «Новвости» .

Она прокомментировала июньскую вспышку ботулизма в ряде российских регионов. Пострадавшие ели готовое блюдо лобио от «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».

«Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них 2 человека скончались, к сожалению», — подчеркнула Попова.

Вспышку ботулизма фиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. Роспотребнадзор в июне остановил продажу салатов с лобио и тунцом, которые стали причиной отравлений.

Руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» отправили под домашний арест. Фигурантку уголовного дела обвинили по уголовной статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».