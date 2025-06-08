Появление нового чреватого пандемией коронавируса опровергли

Возникновение пандемии из-за нового коронавируса в ближайшее время маловероятно. Американские ученые лишь изучили способность уже известных мербековирусов проникать в клетки животных через рецепторы, которые есть в организме человека. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Большой резонанс вызвало исследование специалистов Университета Северной Каролины, Калифорнийского технологического института и Вашингтонского государственного университета, опубликованное в журнале Nature Communications. Российские санитарные врачи заявили, что ученые не отрыли новый потенциально заразный коронавирус, а изучили структуру уже известного. Они пришли к выводу, что вирусы из подрода Merbecovirus линии 1 HKU5 проникали в клетки животных через ACE-рецепторы, которые имелись у людей и использовались SARS-CoV-2 для заражения.

«Результаты исследований не предвещают возникновения немедленной угрозы для человечества, однако они подтверждают прежние опасения о рисках распространения новых вирусов. Вероятность межвидового перехода вируса к человеку теоретически возможна, хотя на основе существующих данных эпидемическое распространение от человека к человеку выглядит маловероятным», — заявили специалисты.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России, по информации Роспотребнадзора, стабильная. Мониторинг заболеваемости по-прежнему ведется.

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