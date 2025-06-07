Россиян предупредили о риске заражения в водоемах

Врач Петров: люди могут заразиться церкариозом при купании в стоячих водоемах

Люди, купающиеся в водоемах со стоячей водой и водоплавающими птицами, могут заразиться церкариозом. Об этом РИА «Новости» рассказал завотделом оказания специализированной медицинской помощи Московского центра дерматовенерологии и косметологии Виталий Петров.

«Церкариоз, или церкариальный дерматит, также известный как „зуд купальщика“, представляет собой воспалительную кожную реакцию, возникающую при контакте с водой, содержащей личинки паразитических червей семейства Schistosomatidae — церкарий», — уточнил он.

Врач отметил, что эти паразиты не представляют серьезной угрозы для человека, но все же могут вызвать неприятные ощущения.

Люди для этих микроорганизмом являются промежуточными хозяевами, а вот окончательными служат водоплавающие птицы. Человек может случайно подхватить паразита, который способен проникнуть в кожу, но не выжить в ней, поэтому вскоре и погибает.

Петров добавил, что внедрение церкарий вызывает выраженную аллергическую реакцию на коже. Основные проявления заболевания — зуд и покалывание кожи, покраснение, иногда могут появиться волдыри или папулы в очагах поражения.

Реже встречаются такие общие реакции организма, как повышение температуры тела, сухой кашель и бессонница. Если расчесать сыпь, то может присоединиться вторичная бактериальная инфекция.

Ранее инфекционист Елена Мескина предупредила, что развитие церкариоза у всех индивидуально. Подверженные аллергическим реакциям люди могут даже столкнуться с отеком Квинке.