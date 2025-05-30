В Азии надели маски, а что насчет России? Чем опасен новый штамм коронавируса

Сразу три азиатские страны столкнулись с новой волной COVID-19. Власти сообщают о десятках заболевших и даже летальных исходах. На фоне этого жителей вновь призывают носить маски. 360.ru собрал все, что известно о новом штамме коронавируса и случаях заражения в России.

Азия на пороге пандемии? Новый вариант коронавируса впервые выявили в январе в Китае. В апреле здесь подтвердили более 168 500 случаев заражения, в том числе 340 тяжелых. В Гонконге за месяц зарегистрировали 30 случаев смерти заболевших (в основном это были люди старше 65 лет). На фоне происходящего было решено вернуть масочный режим.

Об огромном количестве заболевших новым штаммом коронавируса в конце мая сообщили и власти Таиланда. По данным Nikkei Asia, с 18 по 24 мая в стране выявили 53,5 тысячи случаев заражения, а за весь период с января по середину мая сообщалось о 187 тысячах заболевших.

Фото: Rachen Sageamsak/XinHua / www.globallookpress.com

Больше всего не повезло Бангкоку, где пришлось распылять дезинфицирующие средства в школах, а часть учебных заведений перевести на удаленку. Вспышку заболеваемости в столице связывают в том числе с прошедшим в апреле фестивалем Сонгкран с его традиционными битвами из водных пистолетов. Для заболевших теперь организуют бесплатные онлайн-консультации с врачами, в том числе через мобильные приложения. Также жителей стараются обеспечить масками, дезинфицирующими средствами для рук и одноразовыми тестами. Не бесплатно, но по «справедливым ценам».

В Сингапуре из-за роста заболеваемости (в конце апреля выявлено 14 200 случаев заражения) тоже призывают носить маски, а в Минздраве страны и Агентстве по инфекционным заболеваниям прогнозируют периодические волны COVID-19 в течение года. Жителей старше 60 лет призывают ревакцинироваться, минимизировать поездки и контакты с другими людьми.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

О сотнях случаев заражения новым штаммом коронавируса также заявляют в Индии. В США NB.1.81, по данным New York Post, впервые обнаружили еще в конце марта среди путешественников, прибывших в аэропорты Калифорнии, штатов Вашингтон, Вирджиния и Нью-Йорк. Также о заражениях сообщали в Огайо, Род-Айленде и на Гавайях. В федеральном агентстве Министерства здравоохранения и социальных служб США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) заявили, что пока случаев все равно слишком мало, чтобы их можно было отследить должным образом. Но вместе с тем, по оценкам экспертов, ситуация в Китае показывает, что вирус распространяется быстрее, чем другие доминирующие штаммы респираторной инфекции.

Фото: РИА «Новости»

Интересно Всемирная организация здравоохранения 23 мая заявила, что NB.1.8.1 находится под наблюдением. Такая формулировка означает, что этот штамм вызывает меньше опасений, чем варианты, «представляющие интерес» или «вызывающие озабоченность». Всемирная организация здравоохранения 23 мая заявила, что NB.1.8.1 находится под наблюдением. Такая формулировка означает, что этот штамм вызывает меньше опасений, чем варианты, «представляющие интерес» или «вызывающие озабоченность».

Случаи заболевания в России В Роспотребнадзоре рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в странах Юго-Восточной Азии связали с ослаблением иммунитета населения за время, прошедшее после интенсивной циркуляции возбудителя COVID-19 или вакцинации. «Следует отметить, что циркулирующие варианты коронавируса не вызывают тяжелого течения заболевания и не обладают высокой контагиозностью», — подчеркнули в пресс-службе.

Фото: РИА «Новости»

В России, по данным ведомства, последние два месяца регистрируются минимальные показатели заболеваемости COVID-19 за весь период пандемии: по итогам 19-й недели этого года в стране зарегистрировали 1345 случаев заражения. Также специалисты отметили, что по-прежнему подавляющая часть циркулирующих геновариантов у нас в стране относится к JN.1, доминирующим субтипом которого является LF.7, а JN.1 также остается доминирующим во всем мире. Но спустя 11 дней глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в России выявили четыре случая заражения NB.1.8.1. Ситуация, по ее словам, вызывает настороженность, но находится под полным контролем.

Надо иметь в виду появляющуюся информацию в различных средствах массовой информации в разных странах о появлении нового геноварианта коронавируса — NВ. 1.8.1. Он появился впервые и был описан в январе текущего года в Китае, затем в разных странах Азии, Индии, а также в США. Анна Попова

Почему возникают новые штаммы коронавируса Тот вариант коронавируса, с которым сейчас столкнулись несколько стран, абсолютно не страшнее тех, с которыми человечество уже имело дело прежде, отметил в беседе с 360.ru вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Фото: РИА «Новости»

Дело в том, что SARS-CoV-2, который был причиной большой пандемии, — очень изменчивый вирус. Он все время дает различные варианты. Были альфа, бета, гамма, дельта — все довольно опасные и очень широко распространившиеся. Потом появился омикрон. Он был самый заразный, напомнил профессор. И именно он распространился особенно широко.

«Намного больше половины заболеваемости, которая у нас была, шла за счет Омикрона, но он слабее значительно по патогенному действию. И сейчас мы имеем дело с еще одним вариантом этого вируса. Судя по всему, это обычный вариант. Не страшнее, чем те варианты, которые у нас до этого были», — подчеркнул Альтштейн.

Когда для Китая называется цифра в несколько тысяч или даже несколько сотен тысяч заболевших — это небольшой уровень заболеваемости, ведь КНР — страна с полуторамиллиардным населением. Поэтому считать, что происходит что-то тяжелое и необычное, нельзя.

Так что каких-то особых перемен в России этот штамм не вызовет точно, заверил профессор. Да, случаи заболевания вероятны, но речи о какой-то катастрофической тяжелой ситуации точно не идет.

Фото: РИА «Новости»

Не потребуется, вероятно, и усиление антиковидных мер, продолжил он. Тот же масочный режим, по мнению профессора, будет действовать только по желанию. И основываться будет на сознательности людей.

«И, конечно, нужна вакцинация. Но опять же не из-под палки. Да, штаммы могут меняться, но это не значит, что созданная вакцина против них неэффективна. Это не так. В дальнейшем она будет модифицироваться. Этот процесс занимает несколько месяцев», — объяснил Альтштейн.

В будущем будут появляться все новые и новые штаммы, в какой-то мере похожие на предыдущие, в какой-то мере они будут отличаться. Это генетический процесс, который люди контролировать не могут. Чисто природное явление. Этот вирус изменчивый, у него большой геном, и он легко подвергается изменениям. Анатолий Альтштейн

Помимо этого, нужно учитывать, что устойчивость человечества к коронавирусу повысилась, констатировал профессор. Тут же для наглядности он провел аналогию с вирусом гриппа и страшной пандемией 18-20 годов прошлого века.

«Была высокая летальность, заражение больше половины человечества, гибель десятков миллионов людей. После этого вирус остался. Остались его варианты, но люди уже были к нему как бы приучены. И сейчас им никого не напугаешь, хотя им болеют и от него умирают», — подчеркнул специалист.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Симптомы нового штамма коронавируса​​ Что же до симптомов при заражении новым штаммом — они не отличаются от тех, что характерны для циркулировавших вариантов вируса. «Новый вариант клинический, не отличается от предыдущих вариантов, "Омикрона", то есть патогенность и летальность у него невысокая и симптоматика примерно та же самая», — заключил профессор. Не изменились и базовые меры профилактики: это использование средств индивидуальной защиты, мытье рук с мылом, избегание контакта с заболевшими людьми, проветривание помещений. При недомогании лучшим вариантом будет оставаться дома и обращаться к врачу. Особенно это касается людей старшего возраста и тех, у кого есть хронические заболевания.