Ученые выяснили, благодаря чему некоторые люди могут много есть и не толстеть

Более высокий расход энергии в состоянии покоя, связанный с работой щитовидной железы, позволяет некоторым людям есть много и не толстеть. К такому выводу пришли ученые, результаты исследование опубликовало издание Naked Science .

Международная группа специалистов из Абердинского университета и Китайской академии наук провела масштабную работу, результаты которой появились в журнале Cell Metabolism в 2022 году. Ученые изучили 150 очень стройных людей с индексом массы тела ниже 18,5 и 173 человека с нормальным весом.

Оказалось, что худые люди двигаются меньше и потребляют примерно на 12% меньше калорий. Однако их секрет кроется в повышенном уровне гормонов щитовидной железы, который ускоряет метаболизм в покое.

Ключевую роль в этом процессе играет термогенез повседневной активности — энергия, которую тело тратит на любую деятельность, кроме сна, еды и тренировок. Исследователь из клиники Майо Джеймс Левин обнаружил, что разница в таких затратах между двумя людьми одинаковой комплекции может достигать двух тысяч калорий в день.

В своей работе 2023 года ученый выдвинул гипотезу о существовании фактора непоседы. Это врожденная нейробиологическая предрасположенность к спонтанному движению, которая активируется при избытке энергии.

Помимо поведенческих особенностей, важную роль играют генетика и режим сна. Так, хронический недостаток сна значительно повышает вероятность ожирения.

