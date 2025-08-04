Почти у 70 пострадавших в «Крокусе» выявили психические расстройства

При расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» потерпевшие прошли судебно-медицинскую экспертизу. Почти у 70 человек диагностировали вызванные стрессом психические расстройства, сообщило РИА «Новости» .

Медики оценили состояние 108 потерпевших, получивших тяжкий вред здоровью. Из них у 68 человек обнаружили смешанную тревожную и депрессивную реакцию, расстройство адаптации и как следствие расстройство эмоций и поведения. Экспертиза показала, что это напрямую связано с пережитым при нападении.

Теракт в «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Четыре человека открыли огонь из автоматов, а когда оружие заклинило, устроили поджог и уехали в сторону украинской границы. После поимки подозреваемые признались, что действовали исключительно ради денег.