Победившая рак женщина назвала первые признаки болезни

Жительница Великобритании с раком кишечника рассказала о первых признаках болезни. К ним относится постоянная усталость и диарея, отметила она в беседе с журналистами The Sun .

Когда женщина начала испытывать постоянную усталость, то не могла понять, почему ее организм не восстанавливается. Когда хроническая усталость достигла критической стадии, англичанка обратилась за помощью к врачам.

Медики выяснили, что у пациентки обострился язвенный колит. Потом у женщины в стуле появилась кровь, тогда ее отправили сделать колоноскопию и биопсию. В ходе обследований у нее выявили рак кишечника третьей стадии.

По словам женщины, главными симптомами онкологического заболевания являются слабость, кровь в стуле, диарея, запор и снижение массы тела без изменения рациона. Хирурги удалили пациентке часть желудка, также она прошла несколько курсов химиотерапии. В итоге британка смогла победить рак кишечника.

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета назвали одним их первых симптомов рака кишечника боль в животе.