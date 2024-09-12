Названы четыре опасных симптома рака кишечника

Ключевыми симптомами рака кишечника являются ректальные кровотечения, диарея, боли в животе и железодефицитная анемия. К такому выводу пришли ученые из США. Результаты исследования разместили на портале The Mirror.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета составили список из четырех основных симптомов, на которые чаще всего жаловались люди за несколько лет до выявления рака кишечника. Для этого они изучили медицинские данные более пяти тысяч человек.

«Четыре ключевых симптома проявляются в период от трех месяцев до двух лет до постановки рака кишечника. Это боли в животе, ректальные кровотечения, диарея и железодефицитная анемия», — отметили в сообщении.

Также постоянная боль в животе может говорить о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Одним из наиболее опасных симптомов ученые назвали долгое расстройство стула с примесью крови.

Ранее диетолог Инна Пичугина предупредила, что свыше 80% иммунитета зависит от полезной микрофлоры кишечника. Поэтому нужно как можно чаще есть кисломолочные продукты.