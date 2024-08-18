Победившая рак кишечника женщина назвала его первые симптомы

Победившая рак кишечника на четвертой стадии Элли Уилкок назвала ранние симптомы болезни, которые она напрасно проигнорировала. Женщина сильно уставала, теряла аппетит и чувствовала боль в животе, сообщила газета The Mirror .

У женщины диагностировали рак кишечника на четвертой стадии. Она излечилась и рассказала другим людям, на что следовало обратить внимание, чтобы не запускать болезнь.

«Итак, номер один — боль в левой части живота и тазу. Я долго думала, что это инфекция мочевыводящих путей, и она могла перейти на почки, потому что она была односторонней. Она перешла от передней части к спине», — сказала Уилкок.

Вторым ярким проявлением рака она назвала сильную усталость. Если раньше женщина могла по возвращении с работы сделать домашние дела, встретиться с друзьями и сходить в спортзал, то болея, просто спала весь вечер. Третьим симптомом стала кровь в кале, четвертым — эпизодическая потеря аппетита без снижения веса.

Канадка Линдси Джейн Пиетт тоже перенесла колоректальный рак и публично рассказала о том, как протекала ее болезнь. Она долго не решалась пройти обследование из-за того, что стеснялась обсуждать с врачом неприятные симптомы.