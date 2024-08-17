Женщина из-за «стыдных» симптомов не заметила пятисантиметровую опухоль

Линдси Джейн Пиетт из Онтарио запустила колоректальный рак из-за того, что четыре года игнорировала неприятные симптомы и стыдилась обратиться с ними к врачу. У нее обнаружили пятисантиметровую опухоль, сообщило издание Mirror .

Впервые врач назначил женщине колоноскопию в возрасте 35 лет из-за наследственной предрасположенности. Но из-за проблем с логистикой она сначала отменила прием, а потом оттягивала поход в клинику от стыда — ее смущало, что придется говорить о запоре, вздутии живота и нерегулярном стуле. Так канадке диагностировали рак лишь в 2021 году на третьей стадии.

«Единственная вещь, которая едва ли не сложнее, чем борьба с раком, — это преодоление его эмоциональных последствий», — сказала Пиетт.

В январе 2022 года женщина прошла курс интенсивной химиотерапии и радиотерапии, а в июле 2023 году из-за возвращения опухоли ей провели операцию. Пиетт опубликовала в соцсетях видео, в котором призвала не откладывать поход к врачу и соглашаться на колоноскопию.

Рак, выявленный на ранней стадии, хорошо поддается лечению, подтвердил Life онколог Андрей Каприн. Он заявил, что в таких случаях достаточно операции.