Россиян предупредили об опасной особенности родинок

Дерматолог Журавлева: нечеткие границы родинок являются признаком меланомы

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Родинки могут обладать рядом признаков, указывающих на рак кожи. Об этом врач-дерматолог Ольга Журавлева рассказала сайту «Живем в Нижнем».

Она подчеркнула, что нечеткие границы родинки и форма пятна могут указывать на меланому. Также особое внимание россиянам следует уделять цвету родинки.

«Тревожным симптомом является то, что образование имеет вид пятна, а границы нечеткие. Также родинка может кровоточить», — сказала Журавлева.

По словам врача, изменения активнее наблюдаются на активной стадии развития болезни. Она напомнила, что большему риску развития меланомы особенно подвержены светлокожие люди.

Кроме того, внимательнее относиться к себе следует тем, кто принимает диуретики и нестероидные препараты, повышающие светочувствительность.

Ранее акушер-гинеколог Елена Близнюк предупредила, что покраснения и жжение в области груди могут сигнализировать о раке молочных желез. У некоторых больных во время рака теряется чувствительность пальцев.

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