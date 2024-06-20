Питание детей в лагерях предложили взять под более жесткий контроль

Shot: депутаты призвали Генпрокуратуру усилить контроль за питанием в лагерях

Фото: РИА «Новости»

После массового отравления ботулизмом в России предложили усилить контроль за питанием в детских лагерях. Депутаты написали обращение генпрокурору Игорю Краснову, сообщил Telegram-канал Shot.

Работой столовых озаботились депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Александр Якубовский. Они напомнили, что отравления в детских лагерях случались каждый год. По мнению парламентариев, заболевание ботулизмом показало уязвимость отрасли в целом, поэтому следует усилить контроль за качеством и безопасностью питания детей на отдыхе.

Салатом лобио от компаний «Локалкитчен» и «Савон-К» отравились более 120 человек в Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. Среди них — скрипачка Мариинского театра и известный актер. К утру 20 июня выписали 15 переболевших ботулизмом. Возбудили уголовное дело, задержали бизнесменов и повара. Подозреваемые пытались уничтожить улики, а один из фигурантов хотел сбежать за границу.

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