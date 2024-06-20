Скрипачка Мариинского театра попала в реанимацию с симптомами ботулизма

Скрипачка Мариинского театра отравилась салатом лобио из сервиса доставки еды во время гастролей в Москве. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на коллегу артистки.

По словам музыканта, девушка заказала салат в сервисе доставки «Самокат» в четверг, 13 июня. В течение двух дней девушка страдала от странных симптомов, а на третий ее состояние сильно ухудшилось: начало двоиться в глазах, возникла боль при глотании, речь стала невнятной. Перед очередной репетицией пострадавшей вызвали скорую помощь и госпитализировали.

В больнице врачи сразу спросили у девушки, ела ли она салат с фасолью из сервиса доставки. Получив утвердительный ответ, пострадавшую направили в реанимацию.

В Москве с симптомами ботулизма к врачам обратились более 120 человек. Около половины из них госпитализировали, многих — в тяжелом состоянии. По данным «Роспотребнадзора», опасная бактерия распространилась через салат «Лобио с фасолью».