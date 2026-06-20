Петербургские врачи вырезали опухоль пациента при помощи VR-технологий

Операцию по удалению опухоли из грудной клетки пациента при помощи технологий дополненной реальности (VR) провели хирурги Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Чтобы не задеть здоровые ткани внутренних органов, специалисты создали 3D-модель с точными границами злокачественного образования, сосудами и бронхами. Объемный рисунок врачи вывели прямо на лежащего на операционном столе пациента.

Как пояснили в пресс-службе, подобные технологии помогают хирургам еще до начала операций выстроить траекторию разреза, исходя из особенностей анатомии пациента. Такой метод снижает риск повреждения крупных сосудов и внутренних органов, а сами операции делает малотравматичными.

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