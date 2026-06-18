Подростка с кистой в шее размером с картофелину спасли в медцентре Рошаля

Подросток 17 лет обратился в детский медцентр Рошаля с жалобами на дискомфорт и деформацию верхней трети шеи. У него выявили кисту дна полости рта размером с картофелину.

Врачи выявили у юноши дермоидную кисту. При такой патологии новообразование в виде капсулы содержит волосы, частицы кожи и жировую ткань. За полтора года она заметно выросла и проросла от корня языка наружу. На речь и глотание киста не влияла, только деформировала лицо пациента, создавая неестественный рельеф.

«Мы провели операцию по удалению образования: выполнили наружный разрез в подчелюстной области и аккуратно извлекли кисту целиком, не задев ни важные структуры дна рта, ни нервы, ни сосуды, ни язычную артерию», — рассказал челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин.

Состояние юноши уже улучшилось, он быстро восстановился и был выписан домой на четвертый день.