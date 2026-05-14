Первый пациент получил шесть введений вакцины от колоректального рака

Скворцова: первый пациент прошел шесть введений вакцины от колоректального рака

Первому пациенту шесть раз ввели вакцины от колоректального рака, препарат полностью безопасен и хорошо переносится. Об этом « Известиям » сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Первый вакцинированный провел шесть введений вакцины. Нужно сказать, что вакцина переносится, безопасна, и дает иммунный ответ, который адекватен, на который мы рассчитывали», — сказала она.

В рамках клинического применения вакцины «Онкопепт» обработали 543 обращения. Для лечения новым препаратом отобрали 24 пациента. На изготовление вакцины по регламенту необходимо 49 дней, из которых процедура контроля качества занимает не менее семи.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что разработанные в России вакцины от рака уже включили в программу гарантий бесплатного оказания медцинской помощи.