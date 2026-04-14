Первому пациенту ввели российскую пептидную вакцину от колоректального рака

В России первый пациент получил пептидную вакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ФМБА.

«Первому пациенту препарат введен 31 марта 2026 года. Сейчас ему проведено уже третье введение вакцины», — уточнили в агентстве.

Переносимость вакцины оценили положительно. Препарат уже готов для следующего пациента, первое введение запланировали на 20 апреля 2026 года.

В рамках клинического использования вакцины «Онкопепт» обработали 543 обращения. Для лечения отобрали 24 пациента. По регламенту на изготовление препарата необходимо 49 дней, из которых не менее семи занимает процедура контроля качества.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что разработанные в России вакцины от рака включили в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.