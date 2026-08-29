Первый государственный центр ЭКО откроется в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в рамках проекта «Семейный квартал» произойдет объединение четырех медучреждений и создание первого государственного центра экстракорпорального оплодотворения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об этом президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле .

Власти региона сосредоточились на комплексных проектах здравоохранения. Никитин сообщил, что в Нижегородской области реализуются проекты «Город здоровья», «Квартал здоровья» и «Семейный квартал». Последний объединит четыре учреждения здравоохранения в один комплекс.

«Там будет первый государственный центр ЭКО, центры женского и мужского здоровья, подросткового здоровья с акцентом на репродукцию. <…> Там же планируем построить храм», — сказал он.

Процедура ЭКО и предимплантационное генетическое тестирование эмбрионов доступны россиянкам по полису ОМС. Воспользоваться этой возможностью могут даже одинокие женщины.