Важно для вынашивания здорового ребенка. Какие анализы можно бесплатно сдать перед ЭКО

Россиянки могут делать по ОМС не только процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), но предимплантационное генетическое тестирование эмбрионов. Тест поможет существенно повысить шансы на вынашивание здорового ребенка.

Что доступно бесплатно

По базовой программе ОМС оба партнера могут пройти бесплатное обследование и сдать необходимые анализы. К ним относятся тесты на ВИЧ, гепатиты В и С, герпес и половые инфекции.

Мужчины могут сдать спермограмму, а женщины — общий и биохимический анализ крови, гормональный профиль, общий анализ мочи, цитологическое исследование шейки матки, флюорографию, маммографию, ЭКГ и УЗИ органов малого таза. Если у близких родственников были генетические заболевания, по назначению врача есть возможность пройти исследование хромосомного аппарата — криотипирование.

ЭКО особенно актуально для россиянок позднего репродуктивного возраста. Акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP Мария Милютина в беседе с 360.ru объяснила, что из-за биологических особенностей с возрастом женщины увеличивается и количество хромосомных патологий эмбрионов.

«Оно есть в любом возрасте, но до 35 лет это 30-35% эмбрионов, то есть каждый третий эмбрион может быть с хромосомной патологией, а в возрасте с 40 лет — 50%. Это синдром Дауна, Эдвардса, Патау и другие генетические синдромы», — подчеркнула врач.