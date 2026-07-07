Важно для вынашивания здорового ребенка. Какие анализы можно бесплатно сдать перед ЭКО
Гинеколог Милютина: генетические тесты эмбрионов снижают риск невынашивания
Россиянки могут делать по ОМС не только процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), но предимплантационное генетическое тестирование эмбрионов. Тест поможет существенно повысить шансы на вынашивание здорового ребенка.
Что доступно бесплатно
По базовой программе ОМС оба партнера могут пройти бесплатное обследование и сдать необходимые анализы. К ним относятся тесты на ВИЧ, гепатиты В и С, герпес и половые инфекции.
Мужчины могут сдать спермограмму, а женщины — общий и биохимический анализ крови, гормональный профиль, общий анализ мочи, цитологическое исследование шейки матки, флюорографию, маммографию, ЭКГ и УЗИ органов малого таза. Если у близких родственников были генетические заболевания, по назначению врача есть возможность пройти исследование хромосомного аппарата — криотипирование.
ЭКО особенно актуально для россиянок позднего репродуктивного возраста. Акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP Мария Милютина в беседе с 360.ru объяснила, что из-за биологических особенностей с возрастом женщины увеличивается и количество хромосомных патологий эмбрионов.
«Оно есть в любом возрасте, но до 35 лет это 30-35% эмбрионов, то есть каждый третий эмбрион может быть с хромосомной патологией, а в возрасте с 40 лет — 50%. Это синдром Дауна, Эдвардса, Патау и другие генетические синдромы», — подчеркнула врач.
Кто в зоне риска
Специалист добавила, что в возрасте 44-45 лет девять из 10 эмбрионов, то есть 80-90% имеют хромосомную патологию. Эти проценты не равны риску рождения больного ребенка, но говорят о снижении частоты наступления беременности и вероятности невынашивания.
«У женщин в возрасте старше 40 лет падает эффективность ЭКО. Когда проводится генетическая диагностика, мы отбираем здоровые эмбрионы, у нас тут же увеличивается частота наступления беременности. Вероятность невынашивания беременности, которая в 44 года почти 50%, если эмбрионы не тестировать, благодаря тестам снижается до 5%», — уточнила гинеколог.
По ее словам, есть и другие методы, позволяющие увеличить шанс рождения здорового ребенка.
«Кроме ПГТА-тестирования (на анеуплоидию), то есть на лишнюю или недостающую хромосому, есть еще ПГТ-М — тестирование на конкретное моногенное заболевание. Если пациент является носителем спинально-мышечной атрофии или муковисцидоза, то можно определить конкретное моногенное заболевание и выявить эмбрионы, которые не являются носителем патологического гена», — подчеркнула специалист.
Она усомнилась в том, что доступность тестов по ОМС сильно повлияет на демографическую ситуацию, но подтвердила, что это поможет решить проблемы конкретного человека. Милютина добавила, что в среднем диагностика одного эмбриона для женщины без полиса стоит от 30 до 50 тысяч рублей.