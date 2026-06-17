Профессор Сухих напомнил о праве одиноких россиянок на получение квоты для ЭКО по ОМС

Одинокие женщины в России имеют возможность получить квоту для проведения процедуры ЭКО по полису ОМС. Об этом сообщил академик РАН, директор ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Геннадий Сухих в интервью KP.RU .

По словам эксперта, возраст не является ограничением для ЭКО. Однако для проведения процедуры по ОМС требуются определенные показатели овариального резерва, которые обычно снижаются с возрастом. Это может сделать невозможным получение собственной яйцеклетки для оплодотворения.

Сухих подчеркнул, что любая одинокая женщина вправе обратиться к своему лечащему врачу для получения квоты на ЭКО по ОМС.