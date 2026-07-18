Основные принципы профилактики рака перечислили в ВОЗ

ВОЗ: отказ от курения и алкоголя поможет избежать рака

Для эффективной профилактики онкологических заболеваний необходим комплексный подход. Людям, желающим избежать рака, нужно отказаться от курения, пересмотреть питание и пройти вакцинацию. Об этом представители Всемирной организации здравоохранения сообщили РИА «Новости» .

«Профилактика, ранняя диагностика и своевременный доступ к качественному лечению остаются наиболее эффективными способами снижения заболеваемости раком», — заявили специалисты.

ВОЗ рекомендовала комплексный подход. Нужно исключить зависимость от табака и алкоголя, снизить воздействие канцерогенов на организм. Ради профилактики рака стоит вакцинироваться от гепатита В и ВПЧ, повысить физическую активность и сбалансировать питание.

Ранее в России повысилась пятилетняя выживаемость больных раком. Это один из основных показателей эффективности онкологической службы.