В России выросла пятилетняя выживаемость онкобольных

В России выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями выросла более чем на 7% за последние десять лет. Об этом РИА «Новости» сообщил главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

Речь идет о доле больных с онкологическими недугами, которые прожили пять и более лет после постановки диагноза.

«За десятилетие рост составил более семи процентных пунктов, а для онкологии это очень серьезный результат», — отметил Каприн.

Специалист назвал пятилетнюю выживаемость одним из основных показателей эффективности онкологической службы. Он добавил, что в 2015 году этот показатель составлял 52,9%, а к 2024-му увеличился до 60,1%.

Ранее стало известно, что выявляемость рака на нулевой и первой стадиях в Подмосковье превысила 50%. Этого удалось добиться в том числе благодаря профилактическим программам.