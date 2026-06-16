Названы главные причины развития рака желудка

Профессор Пак Сон Су: курение и алкоголь могут привести к развитию рака желудка

Рак желудка оказался одним из наиболее распространенных онкозаболеваний в Южной Корее. О том, какие существуют триггеры, способствующие его развитию, рассказал РИА «Новости» профессор отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Анам при Университете Коре Пак Сон Су.

«Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск в 1,5-2,2 раза, питание с высоким содержанием соли и употребление маринованных продуктов — в 1,4-2 раза, а курение — примерно в 1,3-1,8 раза», — сказал он.

Профессор добавил, что инфицирование бактерией Helicobacter pylori повышает риск развития рака желудка примерно в два раза. Еще один фактор, повышающий риск развития рака желудка, — употребление переработанного мяса, жирных молочных продуктов, красного мяса и рафинированных зерновых продуктов.

Ранее хирург-онколог, первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал, что после 45 лет следует регулярно проходить диспансеризацию и медобследования. Это позволит значительно снизить вероятность возникновения рака.