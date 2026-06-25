На Камчатке дайвер погиб после погружения в бухте Русская

В акватории бухты Русская скончался мужчина после дайвинга. По факту произошедшего начали проверку. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Следователем Камчатского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК России», — заявили в ведомстве.

По предварительной информации, мужчина погрузился в воду днем. Специальное оборудование для дайвинга он использовал. После погружения дайвер скончался. Сейчас следователи устанавливают причины случившегося, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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