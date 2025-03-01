Вскипела кровь. Названа возможная причина гибели водолаза в Анапе

Спасатель-водолаз краснодарского поисково-спасательного отряда Семен Луговой мог умереть в Анапе из-за кессонной болезни. Она возникает при резких перепадах давления, сообщил Telegram-канал Baza .

Луговой не всплыл после погружения в Черное море для сбора разлившегося мазута. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти. По одной из версий, при погружении у него развилась кессонная болезнь, известная как болезнь водолаза.

Из-за слишком быстрого снижения давления может произойти вскипание крови, когда растворенные газы превращаются в пузырьки. Это чревато блокировкой кровотока.

Эта болезнь хорошо знакома аквалангистам. Военный врач Владимир Хорошев сказал, что если не оказать своевременную помощь, закупорка сосудов окончится смертью. Этому же недугу на земле подвержены пожилые и люди с хроническими заболеваниями.