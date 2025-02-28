Онколог назвал первые симптомы рака кишечника

Онколог Белков: рак кишечника можно заподозрить по анемии, запорам и усталости

Симптомы колоректального рака на ранней стадии почти незаметны и зависят от локализации опухоли. В некоторых случаях болезнь проявляется лишь хронической усталостью и анемией, сообщил «Газете.ru» врач-онколог Дмитрий Белков.

Это заболевание прогрессирует медленно, поэтому несколько лет человек может не испытывать симптомов. Белков сообщил, что первые признаки рака кишечника бывают настолько слабыми, что диагностировать болезнь удается только при тщательном обследовании. Поэтому важно обращать внимание на любые изменения, даже нехарактерные.

«Если новообразование расположено в правом отделе кишечника, пациенты часто испытывают хроническую слабость, усталость и анемию, могут наблюдаться потеря веса и периодическое повышение температуры», — сказал врач.

Опухоль в левом отделе вызовет другие симптомы. Белков причислил к ним метеоризм, запоры и, диарею, гнойные или кровянистые выделения, кишечную непроходимость.

Он предупредил, что рак кишечника развивается, как правило, из полипов. Риск заболеть им повышается с возрастом и зависит от пола — мужчины страдают чаще женщин. Онколог посоветовал людям старше 45 лет обследоваться каждые два-три года, чтобы не упустить заболевание.

Ученые выяснили, что напитки по-разному влияют на кишечник. Алкоголь может вызвать рак, а молоко — избежать.