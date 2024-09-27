Онколог Сухорукова: частое употребление сосисок может привести к раку

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова в беседе с РИА «Новости» рассказала, что частое употребление сосисок, как и другого обработанного мяса, может привести к развитию онкологических заболеваний.
Медик предупредила, что еще девять лет назад ВОЗ отнесла обработанное мясо к канцерогенам первой группы.
«Употребление обработанного мяса может быть связано с колоректальным раком», — процитировал «ФедералПресс» специалиста.
Исследования ученых показали, что употребление всего 50 граммов обработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака на 18%.
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