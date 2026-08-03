Названы факторы, влияющие на долголетие

Люди должны взять ответственность за собственное здоровье и помнить, что долголетие зависит не только от качества медицины. На продолжительность жизни негативно влияют вредные привычки и гиподинамия, рассказал РИА «Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, долголетие только на 20% зависит от качества здравоохранения. Остальные 80% зависят от отношения людей к своему здоровью.

«Вредные привычки, такие как алкоголь и курение, отнимают годы жизни, вейпы сейчас убивают население на планете», — сказал академик.

Онищенко добавил, что сейчас многие люди предпочитают гаджеты вместо прогулок. Такая привычка сокращает годы жизни, так как человеку не хватает физической активности.

Ранее Онищенко сообщал, что в России «молодеют» тяжелые заболевания — ожирение, диабет, рак и деменция.