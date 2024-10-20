«Они будут взаимодействовать». ИИ-экосистемы позаботятся о здоровье людей
Бизнесмен Мещерякова: цифровые помощники помогут людям следить за здоровьем
Искусственный интеллект все чаще появляется в жизни людей, но пока цифровые помощники и ассистенты действуют разрозненно. В будущем их объединят в целые экосистемы, рассказала в интервью ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой для ее проекта «Жеребцова и точка» соосновательница компании «Третье мнение» Анна Мещерякова.
По ее словам, сейчас пользователи используют разные ИИ-алгоритмы в зависимости от того, какую задачу необходимо решить. В будущем специалисты создадут целую экосистему, в которой цифровые помощники будут действовать сообща.
«Они будут взаимодействовать, они будут обмениваться этой информацией, и это сделает нашу жизнь более эффективной», — подчеркнула Мещерякова.
Предпринимательница добавила, что ИИ будет помогать человеку заботиться о его здоровье и состоянии близких.
«Я думаю, что это однозначно будет, и уже мы практически движемся и видим первые прототипы таких экосистем», — заключила она.
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