«Они будут взаимодействовать». ИИ-экосистемы позаботятся о здоровье людей

Искусственный интеллект все чаще появляется в жизни людей, но пока цифровые помощники и ассистенты действуют разрозненно. В будущем их объединят в целые экосистемы, рассказала в интервью ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой для ее проекта «Жеребцова и точка» соосновательница компании «Третье мнение» Анна Мещерякова.

По ее словам, сейчас пользователи используют разные ИИ-алгоритмы в зависимости от того, какую задачу необходимо решить. В будущем специалисты создадут целую экосистему, в которой цифровые помощники будут действовать сообща.

«Они будут взаимодействовать, они будут обмениваться этой информацией, и это сделает нашу жизнь более эффективной», — подчеркнула Мещерякова.