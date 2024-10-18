Телеканал «Звезда»: количество вакансий с навыками работы с ИИ увеличилось в 10 раз

Количество вакансий, требующих навыков работы с искусственным интеллектом, увеличилось в десять раз в 2023 году, согласно данным сайта по поиску работы. Развитие технологий приводит к возникновению новых профессий, в то время как некоторые из них исчезают, так как роботы начинают конкурировать с людьми, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Например, нейросеть смогла создать Десятую симфонию Бетховена, изучив 50 фрагментов его работ. Робот-художник «Лэти» помогает творцам, копируя картины великих мастеров по заданным параметрам.

В цифровом искусстве ИИ используется для визуализации проектов крупных компаний и мероприятий. Сомнения в отношении искусственного интеллекта на рынке труда постепенно исчезают, и появляются запросы на новых специалистов.

В России также реализуется президентский проект по созданию новых форм обучения для обеспечения технологического суверенитета.