Около 386 тысяч россиян обратились к врачам после укусов клещей

Роспотребнадзор: 386 тысяч россиян обратились к врачам после укусов клещей

В России около 386 тысяч человек обратились в медицинские учреждения после укусов клещей с начала сезона их активности. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роспотребнадзоре.

Показатель оказался на 21,3% ниже уровня за аналогичный период 2025 года. Наибольшее число обращений зарегистрировали в Магаданской области, Северной Осетии, Дагестане, Мордовии, Крыму и Камчатском крае.

В Роспотребнадзоре сообщили, что для снижения риска укусов специалисты проводят акарицидную обработку территорий. К настоящему времени они обработали более 196,1 тысячи гектаров, выполнив 98,8% от запланированного объема работ.

При этом самым эффективным способом защиты по-прежнему назвали своевременную вакцинацию.

«В Российской Федерации более 3,5 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году», — отметила пресс-служба.

Ранее профессор Пироговского университета Мурад Шахмарданов предупредил о сохраняющемся высоком риске заражения клещевым энцефалитом в Московской, Калининградской, Свердловской и Кемеровской областях.