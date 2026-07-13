Инфекционист предупредил о риске энцефалита в 30 регионах России

В России сохраняется высокий риск заражения вирусом клещевого энцефалита в ряде регионов, включая Подмосковье, Калининградскую, Свердловскую и Кемеровскую области. Об этом в беседе с РИА «Новости» предупредил профессор Пироговского университета Мурад Шахмарданов.

По словам инфекциониста, опасные зоны также охватывают Костромскую, Ярославскую, Тверскую и Ивановскую области. А вот в самой Москве, по словам профессора, угроза отсутствует.

В группе риска — Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Архангельская области и Карелия, а также Крым, Севастополь и большая часть Поволжья.

На Урале и в Сибири неблагополучными считаются Свердловская, Тюменская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области, Красноярский край и Алтай. На Дальнем Востоке энцефалит угрожает практически повсеместно.

Профессор напомнил, что перед поездкой в эндемичные районы необходимо заранее вакцинироваться и соблюдать профилактику. Он порекомендовал выбирать закрытую светлую одежду, использовать репелленты, и проводить осмотры после прогулок на природе.

По данным регионального управления Роспотребнадзора Московской области, в медицинские учреждения с жалобами на присасывание клещей обратились более девяти тысяч человек. Как уточнили в ведомстве, этот показатель остается ниже средних многолетних значений.