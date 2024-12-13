Офтальмолог назвал пять способов сохранить здоровье глаз

Современный человек регулярно сталкивается с факторами, провоцирующими проблемы со зрением, но есть способы, позволяющие сохранить здоровье глаз. Об этом в комментарии Lenta.ru рассказал врач-офтальмолог Кирилл Светлаков.

По его словам, важно правильно настроить под себя яркость экрана гаджета, поскольку именно они наиболее активно влияют на глаза. Выходя на улицу в солнечный день, необходимо надевать темные очки.

При этом на свежем воздухе нужно проводить как можно больше времени, потому что от домашнего образа жизни зрение тоже ухудшается.

Также Светлаков рекомендовал трижды в час давать глазам перерыв.

«Есть такое правило, которое так и называется „20×20×20“. Необходимо каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд и смотреть вперед на 20 метров», — рассказал врач.

Кроме того, офтальмолог посоветовал отказаться от курения, поскольку табачный дым разъедает слизистые оболочки.

Накануне врач-травматолог Сергей Климов рассказал, что делать, если в глаз попали искры от пиротехники.