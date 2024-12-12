Врач Климов: при попадании пиротехники в глаз нужно сделать промывание водой или физраствором

Запуск фейерверков — неотъемлемая часть празднования Нового года. Однако неправильное использование пиротехники может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом рассказал травматолог Сергей Климов в беседе с Ura.ru .

Так, при попадании горящих элементов в глаз, отметил эксперт, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы не потерять зрение. До встречи с врачом важно аккуратно промыть пострадавший глаз физраствором или водой.

«Не трите глаз и ни в коем случае не пытайтесь достать инородное тело самостоятельно — это может повредить роговицу», — предупредил Климов.

По его словам, при термических ожогах кожи от огня или пара необходимо охладить пораженный участок и обработать его антисептиком.