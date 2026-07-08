Офтальмолог Куренков опроверг перспективу лечения зрения с помощью психологии

Возможность восстановить зрение с помощью психологических практик не подтверждается современной офтальмологией. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал один из ведущих российских рефракционных хирургов, автор более 260 научных работ Вячеслав Куренков.

Поводом для комментария специалиста стали заявления психолога Игоря Лузина, который утверждает, что разработанная им методика позволяет улучшить зрение. В беседе с 360.ru Лузин заявил, что его подход основан на работе с психосоматическими причинами заболеваний.

«Мы, офтальмологи, не видим перспектив восстановления зрения посредством психологического воздействия», — заявил специалист.

По его словам, при катаракте требуется хирургическое вмешательство, а при отслойке сетчатки психологические практики не способны восстановить ее анатомическое положение. Для коррекции зрения используются очки, контактные линзы или операции, добавил врач.