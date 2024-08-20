Сегодня 15:47 «Однозначно гены». Врач раскрыл секрет долголетия старейшей в миры женщины из Испании Врач Кондрахин: умершая в Испании старейшая женщина обладала геном долголетия 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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Старейшая женщина на Земле Мария Бранья Морера умерла в Испании в возрасте 117 лет. Секрет ее долголетия в беседе с 360.ru раскрыл терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

Секрет долголетия Мореры «Это однозначно гены долгожительства, которые она приобрела в своей семье, они реализоваться могли, причем это закрепилось. То есть гены вообще закрепляются в организме человека», — рассказал специалист. При этом женщина вряд ли дожила бы до своего возраста, если бы курила, употребляла жирную пищу и «прожигала в хлам» свою жизнь. «Внешние факторы тоже имеют значение», — предупредил Кондрахин.

Фото: Pxhere

Как продлить жизнь Чтобы дожить до глубокой старости, нужен хороший генофонд, отметил врач. «Должны быть долгожители в роду, это основное и самое главное, это составляет порядка 80-85% успеха. Если в роду были долгожители, вероятность того, что вы проживете долго, возрастает. Медицина в данном случае занимает всего только 20% от этой истории», — добавил он. Он привел в пример певца Юрия Шатунова, у матери которого в его возрасте были проблемы с сердцем.

Отсюда мы можем сделать вывод, что если у человека в роду нет такого понятия как долгожитель, люди уходят рано, то вероятность того, что он рано уйдет, тоже возрастает. Андрей Кондрахин врач

Также существуют модифицированные факторы, на которые люди могут влиять. «Это, прежде всего, снижение употребления сахара, снижение поваренной соли, увеличение движения, нормальный образ дня и ночи, то есть режим дня и отдыха. Это правильное питание, это все то, что мы знаем с вами, и это дает нам всего от силы 1-5% к тому, чтобы организм не заболел», — рассказал врач. При этом вредные факторы все равно приводят к быстрому износу организма, добавил специалист. Он также отметил, что старость — это многопрофильное и многокомпонентное заболевание. «И дополнительные факторы внешней среды, внутренней среды — это все то, что влияет в целом на организм», — резюмировал Кондрахин. Мореру признали старейшим человеком в 2022 году. Ее семья 20 августа 2024 года сообщила, что женщина ушла из жизни в 117 лет во сне и без боли.