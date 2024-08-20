«Во сне, без боли». Умерла старейшая долгожительница на Земле

Самый пожилой человек на Земле Морера ушла из жизни в возрасте 117 лет

Фото: Unsplash

Признанная самым пожилым человеком на Земле Мария Браньяс Морера скончалась в Испании в возрасте 117 лет. Об этом сообщила газета The Sun.

«Она умерла, как хотела: во сне, без боли», — привели журналисты слова родственников умершей.

Авторы материала добавили, что Морера пережила две мировые войны и пандемии. Она была поклонницей социальных сетей и делилась с подписчиками публикациями в социальной сети Х. В последнем сообщении женщина написала, что чувствуют себя «слабой».

Мореру признали старейшим человеком в 2022 году. Ее возраст подтвердила Группа геронтологических исследований и организация LongeviQuest.

Кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия ранее призвал вести здоровый образ жизни, правильно питаться и не забывать про физическую активность. Все это поможет продлить жизнь.

Запрет УПЦ. Почему иначе и быть не могло

Ксеноморф с лицехватом наперевес. Что известно о новом фильме «Чужой: Ромул»

«Как маленький ребенок». Почему опасно оставлять собаку привязанной у магазина

Зрелище с агрессией. Где наблюдать суперлуние и как оно влияет на человека

Нью-Йорк, Нью-Йорк. История донецкого поселка, освобожденного Россией

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте