Нутрициолог предупредил об опасности малины при болезнях желудка

Ароматная летняя малина может принести не только удовольствие, но и массу нежелательных реакций. Особенно если у человека были заболевания желудка. Об этом рассказала нутрициолог и ароматерапевт Елена Милаева NEWS.ru .

«Главный народный „лекарь“ от простуды — малина. Она может нанести существенный вред организму <…> Обилие мелких косточек и фруктовых кислот работает как мягкая наждачная бумага: раздражает нежную слизистую желудка, что особенно опасно при наличии гастрита и язвы», — сказала Милаева.

По словам специалиста, органические кислоты в ягодах также способны истончать зубную эмаль. Салицилаты в составе малины иногда вызывают аллергические реакции, включая сыпь и сильные отеки. Поэтому после сладких ягод Милаева рекомендовала полоскать рот водой.

Нутрициолог посоветовала особенно осторожно добавлять малину в рацион детей. Ребенку младше трех лет можно давать до 50 граммов ягод несколько раз в неделю. Детям более старшего возраста — по 150–200 граммов в день.

Ранее нутрициолог Разаренова объяснила, что увеличить срок хранения сезонных ягод может помочь их порционная заморозка.