Нутрициолог Разаренова отметила, что заморозка помогает продлить срок хранения сезонных ягод

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова рассказала в интервью радио Sputnik , как правильно хранить ягоды, чтобы они дольше оставались свежими и сохранили максимум полезных веществ.

По словам эксперта, перед тем как поставить ягоды в холодильник, их нужно перебрать, удалить испорченные и положить в сухой контейнер. Чтобы избежать накопления конденсата, на дно контейнера можно положить бумажное полотенце или марлю. Мыть ягоды лучше непосредственно перед употреблением.

«Ягодки нужно на некоторое время замочить, можно использовать растворы с содой. Особенно это касается клубники, в силу того, что у нее есть микрозернышки, и в этих углублениях часто накапливается почва и иные варианты загрязнения. Поэтому клубнику, и все ягоды необходимо немного замачивать», — советует Разаренова.

При этом с малиной нужно быть аккуратнее: ее замачивание может привести к быстрой травматизации, поэтому лучше просто ополоснуть ягоду. Сроки хранения ягод различаются. Малина и ежевика хранятся 1–3 дня, клубника, черника и смородина — около недели при создании подходящих условий.

Нутрициолог также рекомендует замораживать сезонные ягоды, чтобы продлить срок их хранения. Быстрая заморозка позволяет сохранить значительную часть клетчатки и полифенолов, хотя и происходит некоторая потеря витамина С. Замороженные ягоды остаются ценным продуктом и помогают поддерживать здоровье круглый год.