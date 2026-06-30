Нутрициолог Писарева порекомендовала не превышать объем потребления персиков и нектаринов

Нутрициолог Ирина Писарева порекомендовала в беседе с NEWS.ru не превышать объем потребления персиков и нектаринов — не более 300 граммов в сутки. Для диабетиков норма меньше — всего один плод.

Обычно допустимая норма включает два-три средних нектарина или один-два персика. Лучше есть эти фрукты не каждый день, а через день. Людям с диабетом и инсулинорезистентностью их стоит употреблять не более одного плода и только в первой половине дня, написал KP.RU.

Если есть аллергия, начинать лучше с половинки фрукта, чтобы оценить реакцию организма. Детям до трех лет рекомендуется давать только один маленький нектарин, очищенный от кожицы, так как она может содержать больше аллергенов.

Не стоит есть нектарины натощак и запивать их молоком, это может привести к метеоризму. Лучше всего употреблять фрукт через 40–60 минут после основного приема пищи.