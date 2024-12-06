Новую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции зарегистрировали в России

Новую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции — «Гам-VLP-Мультивак» — зарегистрировали в России. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Вакцину вывели биотехнологическим путем. Она безопаснее препаратов на основе патогенных вирусов.

Вводить средство нужно будет внутримышечно. Разработал вакцину Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В октябре газета «Петербургский дневник» сообщила, что около 26% жителей Северной столицы защищаются от болезней с помощью вакцинации.

В апреле компанию AstraZeneca уличили в создании смертельной вакцины от COVID-19. По данным Daily Mail, введение препарата приводило к свертыванию крови и образованию тромбов, в результате пострадало и даже умерло много людей.