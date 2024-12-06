Новую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции зарегистрировали в России

В апреле компанию AstraZeneca уличили в создании смертельной вакцины от COVID-19. По данным Daily Mail, введение препарата приводило к свертыванию крови и образованию тромбов, в результате пострадало и даже умерло много людей.
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