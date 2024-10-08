«Петербургский дневник» и портал ЕКП: 26% петербуржцев защищают себя от болезней с помощью вакцинации

Около 26% жителей Петербурга признались, что защищаются от болезней, особенно от сезонных, с помощью вакцинации. Об этом говорится в опросе, проведенном газетой «Петербургский дневник» и порталом «Единой карты петербуржца» (ЕКП).

Еще 38% отметили, что избегают прививок вообще, а вот 12% делают вакцину лишь от коронавируса. Около 9% горожан каждый год прививаются от гриппа.

На вопрос, необходимо ли детям вакцинироваться в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, 73% петербуржцев ответили утвердительно, говорится в опросе.